مدارس "تعليم الرياض" تواصل فعالياتها احتفاءً باليوم الوطني

وقال المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري: إن مدارس الإدارة شهدت مشاركة الطلاب والطالبات في العديد من اللوحات الإبداعية والفنية والبرامج والفعاليات احتفاءً باليوم الوطني، عبروا فيها عن مشاعرهم الوطنية، التي تعكس روح الانتماء والولاء للقيادة الرشيدة -حفظها الله- ولهذا الوطن العظيم.