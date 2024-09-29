مدارس "تعليم الرياض" تواصل فعالياتها احتفاءً باليوم الوطني

تواصل مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، تنفيذ فعاليات وبرامج الاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الرابع والتسعين.
وقال المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري: إن مدارس الإدارة شهدت مشاركة الطلاب والطالبات في العديد من اللوحات الإبداعية والفنية والبرامج والفعاليات احتفاءً باليوم الوطني، عبروا فيها عن مشاعرهم الوطنية، التي تعكس روح الانتماء والولاء للقيادة الرشيدة -حفظها الله- ولهذا الوطن العظيم.
وأضاف "الثميري"، أن الإدارة تواصل تنفيذ الخطة الاتصالية الخاصة بالاحتفاء باليوم الوطني 94، من خلال الرسائل الاتصالية والمنتجات الإعلامية المتنوعة، التي تهدف إلى ترسيخ قيم الانتماء والولاء وتجسيد مشاعر الحب والولاء للقيادة الرشيدة -أيدها الله-، وتعزيز وغرس المبادئ الوطنية والانتماء الوطني في نفوس الطلاب والطالبات والمجتمع التعليمي بشكل عام.