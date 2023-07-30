في يوم الصداقة العالمي.. أصدقاء يتبادلون التهاني لخلق محطة جديدة في حياتهم

تظل الصداقة بمثابة روح أخرى لك تبث لها تعبك وإحدى محطات الحياة المريحة التي نقف عندها لنستعيد أنفسنا فيها، وفي مثل هذا اليوم الـ30 من يوليو من كل عام يتذكر الأصدقاء أصدقاءهم في اليوم العالمي للصداقة، فيتبادلون تعزيز أواصر الصداقة، متمنين لبعضهم ودًا لا ينقطع، بهدف تعزيز السلام وتوثيق عرى الصداقة بين الأصدقاء والوئام الاجتماعي.