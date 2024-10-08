محمود شعبان إلى مدير المبيعات والتسويق في فندق سوفيتيل شهد المدينة

انضم الخبير محمود شعبان إلى فريق عمل فندق سوفيتيل شهد المدينة كمدير جديد لإدارة المبيعات والتسويق. يتمتع شعبان بأكثر من عقدين من الخبرة في مجال الضيافة الفاخرة، حيث يجلب معه رصيدًا كبيرًا من الخبرة في تعزيز نمو الإيرادات، وتوسيع الحضور في السوق، وزيادة الأرباح لجميع خدمات الفندق.
شغل شعبان مؤخرًا منصب المدير التجاري لقسم الضيافة في AREIC، كما تقلد مناصب مهمة في مؤسسات مرموقة، مثل فيرمونت الرياض وريتز كارلتون الرياض. حققت قيادته الاستراتيجية في المبيعات والتسويق والعلاقات العامة قيمة مستمرة للجميع، مما يجعله خيارًا بارزًا لهذا الدور المهم.
ورحب أحمد عريبه، المدير العام للفندق، بانضمام شعبان قائلاً: "نحن متحمسون للترحيب بالسيد محمود شعبان في فريقنا. مع مهاراته المتميزة وخبرته الواسعة في مجال الضيافة الفاخرة، نعتقد أن السيد شعبان سيقدم وجهة نظر فريدة ستدفع الابتكار والتميز في جهودنا في المبيعات والتسويق. ستكون خبرته ضرورية لتمكيننا من دخول حقبة جديدة من النمو والتحول الإيجابي."