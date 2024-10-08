محمود شعبان إلى مدير المبيعات والتسويق في فندق سوفيتيل شهد المدينة

انضم الخبير محمود شعبان إلى فريق عمل فندق سوفيتيل شهد المدينة كمدير جديد لإدارة المبيعات والتسويق. يتمتع شعبان بأكثر من عقدين من الخبرة في مجال الضيافة الفاخرة، حيث يجلب معه رصيدًا كبيرًا من الخبرة في تعزيز نمو الإيرادات، وتوسيع الحضور في السوق، وزيادة الأرباح لجميع خدمات الفندق.