"حافظ" : السعودية تشهد عددًا من القفزات التنموية والحضارية بذكرى اليوم الوطني

رفع عضو مجلس الشورى د. ياسر حافظ أسمى آيات التهاني والتبريكات باليوم الوطني، فقال: يأتي اليوم الوطني لهذا العام ووطننا الحبيب يشهد عددًا من القفزات التنموية والحضارية الجديدة والمستمرة على مختلف المجالات والأصعدة بدعم واهتمام من مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - وسمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله -.
وتابع "حافظ " قائلاً : وما شهدناه أيضًا من دعم قطاع التقنية من انعقاد القمة العالمية للذكاء الاصطناعي وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للرياضات والألعاب الإلكترونية وإطلاق العديد من المشروعات في مجالات الطاقة والصناعة وشتى المجالات التنموية الريادية والسياحية على المستويين الإقليمي والعالمي وتعزيز الفرص الوظيفية للشابات والشباب لمواكبة الرؤية الطموحة 2030 ولتعزيز دور الوطن كمحور رئيس في العالم جاذبًا إليه أصحاب العقول المبدعة والمبتكرة ومحققًا المسارات التنموية التي تم التخطيط لها بكل عناية وإتقان.
وقال "حافظ " إن ما حققه وطني وما زال يحققه من إنجازات يجعلنا جميعًا فخورين بتلك المنجزات معززين ولاءنا وانتماءنا له بإكساب أبنائنا حب هذا الوطن وترسيخ مبادئه وأفكاره السامية، وما تشهده قطاعاته المختلفة اليوم من تنافس إيجابي وتحدٍ كبير على مستوى كل أعمالها وأنشطتها وتطوير إستراتيجيتها يجعلنا دائمًا نعمل على تحقيق أقصى درجات التميز لتعزيز ومواكبة تطلعات القيادة الرشيدة.