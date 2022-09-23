"حافظ" : السعودية تشهد عددًا من القفزات التنموية والحضارية بذكرى اليوم الوطني

وتابع "حافظ " قائلاً : وما شهدناه أيضًا من دعم قطاع التقنية من انعقاد القمة العالمية للذكاء الاصطناعي وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للرياضات والألعاب الإلكترونية وإطلاق العديد من المشروعات في مجالات الطاقة والصناعة وشتى المجالات التنموية الريادية والسياحية على المستويين الإقليمي والعالمي وتعزيز الفرص الوظيفية للشابات والشباب لمواكبة الرؤية الطموحة 2030 ولتعزيز دور الوطن كمحور رئيس في العالم جاذبًا إليه أصحاب العقول المبدعة والمبتكرة ومحققًا المسارات التنموية التي تم التخطيط لها بكل عناية وإتقان.