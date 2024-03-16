"ذيب لتأجير السيارات" ترعى إفطار الصائمين عند الإشارات المرورية

من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية، رعت شركة ذيب لتأجير السيارات برنامج إفطار صائم الذي ينفذه المركز الوطني للمسؤولية والدراسات بهدف توزيع مليون وجبة في الشوارع والطرقات الرئيسة وعند الإشارات المرورية، وذلك إسهامًا منها في توفير الوجبات لقائدي السيارات، ونشرًا لثقافة التكافل المجتمعي الذي أمر به ديننا الحنيف والذي أصبح سمة للمجتمع، وخدمة لأهداف رؤية 2030 التي تشدد على الشركات بتفعيل مسؤوليتها الاجتماعية من خلال برنامجها للمسؤولية المجتمعية "ذيب الخير".