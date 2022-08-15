اختتام برنامج "إسناد" لتأهيل طلاب الإعلام بجامعات الرياض لسوق العمل

اختتم أخيرًا برنامج إسناد الذي نظمته" تناويع الإعلام"، بدعم من مؤسسة الأميرة العنود الخيرية ممثلة بصندوق الأميرة العنود لدعم المبادرات وذلك بمشاركة 20 طالبًا من كليات الإعلام من مختلف جامعات مدينة الرياض، حيث يهدف البرنامج إلى تأهيل طلاب الإعلام لسوق العمل من خلال تدريبهم على عددٍ من المهارات الإعلامية التي تُسهم في رفع المستوى لديهم.