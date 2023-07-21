الطائف.. إقبال كبير من الزوَّار والداعمين على معرض "مبدعات" للفنون التشكيلية لذوات الإعاقة

وحققت بعض المشارِكات في المعرض مستويات كبيرة في ألعاب القوى وعلاج الفن التشكيلي. وشارك في المعرض عدد من المتدربات والمبدعات بالفن من ذوات الهمم، هن: أشواق أحمد الغامدي، حنان عبدالله الشمراني، شموخ منصور الجعيد، رندة عبدالعزيز تركستاني، ولية يحيى أبوعيشة، عمرة السفياني وريناد الشهراني، بحضور الدكتور خالد العسيري رئيس نادي ذوي الإعاقة بالطائف، والمدير التنفيذي حسين هوساوي، والمتحدث الإعلامي للنادي محمد عسيري، وشركاء النجاح.