الطائف.. إقبال كبير من الزوَّار والداعمين على معرض "مبدعات" للفنون التشكيلية لذوات الإعاقة

أقام نادي ذوي الإعاقة بمحافظة الطائف، بإشراف وزارة الرياضة، معرض (مبدعات) للفنون التشكيلية، الخاص بالعلاج بالفن التشكيلي، بعدد 19 لوحة، وذلك بتيرا مول الطائف، بإشراف ومشاركة الدكتورة آلاء الغمراوي.
وشهد المعرض إقبالاً من الزوار والداعمين للفن التشكيلي.
ويهدف المعرض لتحفيز المتدربات على عمل لوحات فنية، وإظهار القدرات والمهارات الإبداعية، إضافة إلى دعم متدربات ذوات الإعاقة؛ لتحقيق أهدافهن في مهارات الفن التشكيلي، وقدرات التمارين الرياضية في بطولات ألعاب القوى.
وحققت بعض المشارِكات في المعرض مستويات كبيرة في ألعاب القوى وعلاج الفن التشكيلي. وشارك في المعرض عدد من المتدربات والمبدعات بالفن من ذوات الهمم، هن: أشواق أحمد الغامدي، حنان عبدالله الشمراني، شموخ منصور الجعيد، رندة عبدالعزيز تركستاني، ولية يحيى أبوعيشة، عمرة السفياني وريناد الشهراني، بحضور الدكتور خالد العسيري رئيس نادي ذوي الإعاقة بالطائف، والمدير التنفيذي حسين هوساوي، والمتحدث الإعلامي للنادي محمد عسيري، وشركاء النجاح.
وفي نهاية المعرض تم توزيع بعض الهدايا على المشاركات.