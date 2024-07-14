سفير خادم الحرمين في تايلاند يستقبل وفد الندوة العالمية ويثمّن جهودها التنموية

زار مدير مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في تايلاند عبدالرشيد والي، سفير خادم الحرمين الشريفين في العاصمة بانكوك عبدالرحمن عبدالعزيز السحيباني.
جاءت الزيارة بهدف التعريف بجهود الندوة العالمية وإنجازاتها والرغبة في التعاون الوثيق مع السفارة السعودية في مختلف الأنشطة المهمة، وطلب المشورة بشأن تعزيز شؤون الشباب والعناية بالتطوير والتعليم، ونشر اللغة العربية وتبادل المعرفة في تايلاند.
ودعا "والي"، السفير "السحيباني" ليكون ضيف شرف احتفالية الزواج الجماعي الذي يقيمه المكتب في (25) من يوليو الحالي في مطعم سين طان بالعاصمة بانكوك؛ فيما أبدى السحيباني امتنانه لهذا العمل الاجتماعي الكبير الذي يؤهل الشباب ويحقق لهم أمنياتهم وييسر لهم الطريق لتحمل المسؤولية وبناء المجتمع.
وأبدى مدير مكتب الندوة تقديره لحفاوة اللقاء وحسن الاستقبال وترحيب سفير خادم الحرمين بالوفد الزائر وتقديره لنشاط الندوة العالمية وجهودها التنموية، منوهًا بالدعم المستمر للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا للمجتمعات والشعوب في كل مكان.