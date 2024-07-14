سفير خادم الحرمين في تايلاند يستقبل وفد الندوة العالمية ويثمّن جهودها التنموية

وأبدى مدير مكتب الندوة تقديره لحفاوة اللقاء وحسن الاستقبال وترحيب سفير خادم الحرمين بالوفد الزائر وتقديره لنشاط الندوة العالمية وجهودها التنموية، منوهًا بالدعم المستمر للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا للمجتمعات والشعوب في كل مكان.