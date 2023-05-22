محافظ تيماء يرأس اجتماع مجلس الشباب ويستعرض مبادراتهم لتحسين جودة الحياة

ونوه المحافظ بما يجده شباب المنطقة من دعم لا محدود من أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، لدعم الشباب وتأهيلهم، بما يتواكب مع أهداف رؤية السعودية 2030، مشيدًا بما يقوم به مجلس شباب المنطقة من مبادرات نوعية للمنطقة والشباب.