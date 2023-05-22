محافظ تيماء يرأس اجتماع مجلس الشباب ويستعرض مبادراتهم لتحسين جودة الحياة

رأس محافظ تيماء سعد بن نايف السديري اليوم الاثنين الاجتماع الأول للجنة الفرعية لمجلس شباب محافظة تيماء، بحضور رئيس لجنة المحافظات في مجلس شباب منطقة تبوك عبداللطيف بن ماضي الطلق، وأعضاء اللجنة الفرعية (عقلا تركي الربيعة، حماد غانم الرشدان، نواف حمدان العنزي، خالد أحمد فارس الربيعة، مشعل محمد المتروك ووجدان بنت حاكم الرشدان).
وجرى خلال الجلسة مناقشة الموضوعات التي تهم شباب المحافظة والمبادرات الشبابية، ومشاركة الشباب في الأنشطة المختلفة التي تساهم في تحسين مستوى جودة الحياة، وكذلك رفع مستوى الوعي الفكري لدى الشباب.
ونوه المحافظ بما يجده شباب المنطقة من دعم لا محدود من أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، لدعم الشباب وتأهيلهم، بما يتواكب مع أهداف رؤية السعودية 2030، مشيدًا بما يقوم به مجلس شباب المنطقة من مبادرات نوعية للمنطقة والشباب.
فيما استعرض رئيس لجنة المحافظات بمجلس شباب منطقة تبوك رؤية وأهداف وأعمال مجلس شباب المنطقة. وتمثلت الأهداف الاستراتيجية للمجلس في تطوير منظومة الأعمال الإدارية في مجلس الشباب، ودعم وتطوير شباب منطقة تبوك، بالتكامل مع الجهات الحكومية والخاصة.