"آركو" تعرض مبادرة التوعية البيئية واستثمار إدارة النفايات خلال أسبوع المناخ

وفي هذا الصدد، أكد أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري أن المنظمة حريصة على المحافظة على البيئة من أي مهددات؛ ما جعلها تطلق مبادرة التوعية البيئية واستثمار إدارة النفايات؛ مشيرًا إلى أن مشاركة المنظمة العربية في أسبوع المناخ الذي اختتم أعماله يوم 12 أكتوبر 2023م تأتي في إطار اهتمامها بتبني حلول مستدامة لمواجهة التغيّرات المناخية وما تنجم عنها من كوارث مدمرة؛ موضحًا أن الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وبقية الجمعيات الوطنية معنية بالاستجابة للكوارث البيئية التي زاد معدلها في السنوات الأخيرة بسبب التغيّر المناخي الناتج عن الانبعاثات الدفيئة.