"آركو" تعرض مبادرة التوعية البيئية واستثمار إدارة النفايات خلال أسبوع المناخ

شاركت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" في أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023م وأطلقته المملكة العربية السعودية بالرياض بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ تحت عنوان "التقييم العالمي" لتقييم التقدم الذي تم إحرازه نحو تحقيق أهداف اتفاقية باريس المتعلقة بالتغيّر المناخي.
وتفصيلاً، عرضت الأمانة العامة مبادرة التوعية البيئية واستثمار إدارة النفايات والتي تهدف إلى نشر الوعي في المجتمعات وبين الأفراد لتغيير العادات المضرة بالبيئة إلى عادات صديقة لها وطرح استراتيجيات التكيف مع تغيّر المناخ والحد من مخاطر الكوارث؛ وخدمة الإصحاح البيئي من خلال إدارة النفايات للاستفادة منها بدلاً من أن تكون عبئًا على البيئة؛ كما عرضت الأمانة العامة للمنظمة تجارب ناجحة لعدد من الهيئات والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في إدارة النفايات واستثمارها.
وعرضت جمعية الهلال الأحمر القطري نموذجين لإعادة تدوير النفايات الأول لإعادة تدوير الأوراق وتتلخص فكرته في الاستفادة من الأوراق المتهالكة غير الصالحة للاستعمال وجمعها لبيعها لجهات متخصصة تقوم بتدويرها والثاني إعادة تدوير الأطعمة المعلبة؛ وذلك بعد نجاح الجمعية في مبادرة إعادة تدوير المقتنيات المنزلية المستعملة من خلال تطبيق "عونك" والتي أطلقتها لدعم رسالتها لمساعدة المحتاجين ومواكبة أحدث التوجهات العالمية الرامية إلى الاستفادة من تقنيات إعادة التطوير والتدوير لصالح الأعمال الإنسانية.
وفي هذا الصدد، أكد أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري أن المنظمة حريصة على المحافظة على البيئة من أي مهددات؛ ما جعلها تطلق مبادرة التوعية البيئية واستثمار إدارة النفايات؛ مشيرًا إلى أن مشاركة المنظمة العربية في أسبوع المناخ الذي اختتم أعماله يوم 12 أكتوبر 2023م تأتي في إطار اهتمامها بتبني حلول مستدامة لمواجهة التغيّرات المناخية وما تنجم عنها من كوارث مدمرة؛ موضحًا أن الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وبقية الجمعيات الوطنية معنية بالاستجابة للكوارث البيئية التي زاد معدلها في السنوات الأخيرة بسبب التغيّر المناخي الناتج عن الانبعاثات الدفيئة.