"العمري" يشيد بنجاح المملكة في تنظيم حج 1445هـ

وتابع: لم يكن يتم ذلك دون الاستثمار الضخم الذي قامت به المملكة في البنية التحتية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الحجاج؛ حيث تم توسيع المسجد الحرام في مكة والمسجد النبوي في المدينة بشكل كبير لزيادة سعتهما مع توفير مرافق حديثة، بما في ذلك الخيام المكيفة وتحسينات الصرف الصحي، في منى وعرفة.