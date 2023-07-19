"غرفة تجارة" حفر الباطن تُعرف باسترداد ضريبة القيمة المضافة

نظمت الغرفة التجارية بمحافظة حفر الباطن، اليوم الأربعاء، ورشة عمل تعريفية بشأن إجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة للمطورين العقاريين.
جاء ذلك بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ بحضور نخبة من المطورين العقاريين والمهتمين.
واستعرض سعود فدعق من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إجراءات الاسترداد وخطوات تقديم طلب الاسترداد عبر البوابة، وأبرز الأخطاء الشائعة في عملية الفحص، والقواعد والإجراءات الخاصة بالمطورين العقاريين المؤهلين للاسترداد.
وقال "فدعق": إن أحقية تقديم الاعتراضات على نتيجة الفحص تكون في غضون 60 يومًا، من تاريخ الإشعار من خلال زيارة موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.