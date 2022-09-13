"الرياض " تحتضن انطلاق منتدى الأسرة الخليجية الأول.. غداً

وأوضحت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن منتدى الأسرة الخليجية الذي سينطلق بالتزامن مع "يوم الأسرة الخليجية" يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية المحافظة على تماسك الأسرة الخليجية ورعايتها بما يسهم في إعداد أجيال مستقبلية قادرة على النهوض بمجتمعاتها، ومواجهة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة، ومناقشة طرق توظيف الابتكار والتكنولوجيا في مجابهة التحديات، ومسؤولية الأسرة ضمن التكنولوجيا الرقمية، إضافة إلى دورها في مواجهة إدمان الأبناء للأجهزة الإلكترونية، والتوعية بأهمية تعزيز صحة الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة، إضافة إلى الخروج بتوصيات ذات أثر إيجابي على الأسرة الخليجية. يذكر أن منتدى الأسرة الخليجية الذي سيقام يومي 14 – 15 سبتمبر 2022 في فندق موفنبيك بالرياض، يجمع عدداً من المهتمين بالشأن الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي والصحي يمثلون عدداً من الجامعات، والمراكز البحثية، والمراكز المعنية بالأسرة، إلى جانب استضافة أبرز الشخصيات على المستويين المحلي والخليجي، وخبراء بمنظمات خليجية ودولية ذات العلاقة بالأسرة.