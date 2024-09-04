مدير تعليم الطائف يطلق مبادرة نحو الريادة "عطاء" لصناعة مديري ومديرات المدارس

دشن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي صباح اليوم مبادرة نحو الريادة "عطاء" لصناعة مديري ومديرات المدارس، والتي تستهدف المديرين والمديرات المرشحين حديثاً بمدارس التعليم الخاص والبالغ عددهم "16" مديراً ومديرة، بهدف تأهيلهم وإكسابهم المهارات اللازمة لقيادة عمليات التغيير والتطوير باحترافية، بمتابعة من مكتب التعليم الخاص.
وأكد الدكتور "الغامدي" في كلمته على أهمية دور مديري المدارس في قيادة المنظومة التعليمية مهيباً بالدور الذي يقع على عاتقهم في تحسين نواتج التعلم، والاهتمام بالاختبارات الوطنية والدولية ورفع مستوى الانضباط المدرسي، والتطوير داخل المدارس وبناء علاقات إنسانية سواء مع المرؤوسين أو الشركاء أولياء الأمور.
كما أشاد "الغامدي" بالمبادرة مقدماً شكره لمكتب التعليم الخاص على عنايتهم واهتمامهم بمديري ومديرات المدارس في ظل التوجيهات الحالية لمنح المدارس المزيد من الصلاحيات لدعم نواتج التعلم.
وتنطلق المبادرة مع بدء العام الدراسي لمساندة المرشحين والمرشحات لاجتياز تحديات بداية العام وتأهيلهم وتطويرهم وإكسابهم القدرات المعرفية والمهارية حيث تمر المبادرة بثلاث مراحل مهمة، المرحلة الأولى مرحلة الدعم والمساندة والتي تتلخص في ترشيح خبراء من الميدان التعليمي وإعداد آلية للدعم والمساندة المرحلة الثانية؛ مرحلة التأهيل وهي مرحلة يُقدم فيها عدد من زيارات المعايشة والبرامج التدريبية وفق الاحتياج وتختتم المبادرة بمرحلة التطوير؛ وهي مرحلة تركز على إخضاع الفئة المستهدفة لدورات تطويرية تركز على مهارات التميز.
وتخضع المبادرة لآلية متابعة وتقييم للخروج بمديرين ومديرات متميزين يمتلكون خبرة ومهارة ومعرفة ينافسون ويتنافسون هم ومدارسهم على جوائز محلية ودولية.