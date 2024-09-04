مدير تعليم الطائف يطلق مبادرة نحو الريادة "عطاء" لصناعة مديري ومديرات المدارس

وتنطلق المبادرة مع بدء العام الدراسي لمساندة المرشحين والمرشحات لاجتياز تحديات بداية العام وتأهيلهم وتطويرهم وإكسابهم القدرات المعرفية والمهارية حيث تمر المبادرة بثلاث مراحل مهمة، المرحلة الأولى مرحلة الدعم والمساندة والتي تتلخص في ترشيح خبراء من الميدان التعليمي وإعداد آلية للدعم والمساندة المرحلة الثانية؛ مرحلة التأهيل وهي مرحلة يُقدم فيها عدد من زيارات المعايشة والبرامج التدريبية وفق الاحتياج وتختتم المبادرة بمرحلة التطوير؛ وهي مرحلة تركز على إخضاع الفئة المستهدفة لدورات تطويرية تركز على مهارات التميز.