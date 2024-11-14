إقبال كبير على حملة التوعية بسرطان الثدي بالطائف... فحص 2764 سيدة ضمن فعاليات أكتوبر

شهدت فعاليات حملة أكتوبر ٢٠٢٤ للتوعية بسرطان الثدي التي أطلقها فرع وزارة الصحة بمحافظة الطائف، بالتعاون مع التجمع الصحي والقطاع الخاص إقبالًا كبيرًا من السيدات لإجراء فحص الماموغرام، حيث بلغ عدد المستفيدات من الفحص 2764 سيدة.