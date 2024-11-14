مناطق

إقبال كبير على حملة التوعية بسرطان الثدي بالطائف... فحص 2764 سيدة ضمن فعاليات أكتوبر

أكثر من مليون مستفيد من أنشطة توعوية تحث على أهمية الكشف المبكر ودوره في حماية الحياة
إقبال كبير على حملة التوعية بسرطان الثدي بالطائف... فحص 2764 سيدة ضمن فعاليات أكتوبر
تم النشر في

شهدت فعاليات حملة أكتوبر ٢٠٢٤ للتوعية بسرطان الثدي التي أطلقها فرع وزارة الصحة بمحافظة الطائف، بالتعاون مع التجمع الصحي والقطاع الخاص إقبالًا كبيرًا من السيدات لإجراء فحص الماموغرام، حيث بلغ عدد المستفيدات من الفحص 2764 سيدة.

ووصلت برامج التوعية إلى أكثر من مليون شخص، وذلك عبر أنشطة متنوعة تهدف إلى نشر الوعي حول أهمية الكشف المبكر ودوره الحيوي في الوقاية وإنقاذ الحياة.

وتهدف هذه الحملة إلى تشجيع المجتمع على اتخاذ خطوات استباقية للكشف عن سرطان الثدي، وتعزيز المعرفة حول مخاطره وأهمية الفحص الدوري.

يدوره يؤكد فرع الوزارة بالطائف التزامه بمواصلة جهوده في دعم المبادرات الصحية وتعزيز صحة المرأة من خلال البرامج التي تخدم كافة فئات المجتمع.

سرطان الثدي

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org