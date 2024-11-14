إقبال كبير على حملة التوعية بسرطان الثدي بالطائف... فحص 2764 سيدة ضمن فعاليات أكتوبر

شهدت فعاليات حملة أكتوبر ٢٠٢٤ للتوعية بسرطان الثدي التي أطلقها فرع وزارة الصحة بمحافظة الطائف، بالتعاون مع التجمع الصحي والقطاع الخاص إقبالًا كبيرًا من السيدات لإجراء فحص الماموغرام، حيث بلغ عدد المستفيدات من الفحص 2764 سيدة.
ووصلت برامج التوعية إلى أكثر من مليون شخص، وذلك عبر أنشطة متنوعة تهدف إلى نشر الوعي حول أهمية الكشف المبكر ودوره الحيوي في الوقاية وإنقاذ الحياة.
وتهدف هذه الحملة إلى تشجيع المجتمع على اتخاذ خطوات استباقية للكشف عن سرطان الثدي، وتعزيز المعرفة حول مخاطره وأهمية الفحص الدوري.
يدوره يؤكد فرع الوزارة بالطائف التزامه بمواصلة جهوده في دعم المبادرات الصحية وتعزيز صحة المرأة من خلال البرامج التي تخدم كافة فئات المجتمع.