أمير نجران يكرّم مواطنًا بوسام الملك عبدالعزيز لتبرعه بكليته لوالده

سلّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، المواطن حسين بن علي آل هتيلة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة؛ تقديرًا لموقفه الإنساني بتبرعه بإحدى كليتيه لوالده.
وجرى تسليم الوسام في مكتب سموه، اليوم، تكريمًا لهذه المبادرة النبيلة التي تجسّد أسمى معاني البر والإحسان.
وأشاد سمو أمير نجران بهذا العمل الإنساني، مؤكدًا أنه يُجسّد ما حثّ عليه الدين الحنيف في بر الوالدين، ويعكس القيم الأصيلة التي يتميز بها أبناء المجتمع السعودي، في ظل قيادة حكيمة تولي الأسرة والمبادرات الإنسانية اهتمامًا بالغًا.
من جانبه، عبّر والد المتبرع عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة، ولسمو أمير المنطقة، على هذا التكريم، مؤكدًا أن منح ابنه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة يمثل مصدر فخر واعتزاز للأسرة كلها.