أطاحت بحامل اللقب.. جامعة الطائف تتأهل لنهائيات دوري مناظرات موسم الجيمرز

احتفلت جامعة الطائف بتأهل فريقها لنهائيات دوري مناظرات الجامعات‬ ضمن فعاليات موسم الجيمرز الذي تنظمه وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بمشاركة 16 جامعة و64 طالباً وطالبة بعد تغلبهم على حامل اللقب للسنة الماضية جامعة اليمامة كما تغلبوا أيضًا على فريق جامعة دار العلوم.