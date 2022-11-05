أمانة المدينة المنورة تنظم فعالية المحافظة على القطط البرية والنمر العربي من الانقراض

نظمت أمانة منطقة المدينة المنورة وبمشاركة عددٍ من الجهات الأمنية والخدمية مساء اليوم، فعالية "كات ووك" للتوعية بأهمية المحافظة على القطط البرية والنمر العربي من الانقراض، بمشاركة أكثر من 3000 متطوع ومتطوعة وذلك بالحي التراثي بحديقة الملك فهد. وقطع المشاركون من مختلف شرائح المجتمع مسافة 7 كيلومترات لدعم الحملة التي تُعنى بحماية 40 فصيلة من القطط البرية المعرَّضة للانقراض، ومن أبرزها النمر العربي.