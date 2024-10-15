جامعة الملك خالد تجمع 23 ناديًا طلابيًا لتعزيز العمل التطوعي في أول لقاء مركزي

كما شدد وكيل عمادة شؤون الطلاب للأنشطة الطلابية الدكتور سعد القحطاني، على أهمية الأنشطة الطلابية والعمل التطوعي كأدوات فعالة في بناء المهارات وصناعة التميز، وأشار إلى أن هذه الأنشطة تسهم في تطوير مهارات القيادة، والتواصل الفعال، وإدارة الوقت، بالإضافة إلى تعزيز قيم التعاون والوعي الاجتماعي؛ موضحا أن الأنشطة والتطوع لا يساهمان فقط في التميز الأكاديمي والمجتمعي، بل يزيدان أيضًا من فرص التوظيف ويسهمان في بناء علاقات مهنية قوية.