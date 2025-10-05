محافظ الطائف يدشّن حملتي التوعية بسرطان الثدي والإنفلونزا ويستعرض جهود الصحة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، اليوم في مقر المحافظة، مدير فرع وزارة الصحة الدكتور سمير الشهراني، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الدكتور طلال المالكي، ومدير مكتب الصحة العامة خالد الثبيتي، واستعرض سموه أعمال الصحة والتعاون المشترك بين القطاعات.
كما دشّن محافظ الطائف فعاليات الحملتين التوعويتين بسرطان الثدي والإنفلونزا الموسمية، بحضور مدير صحة الطائف الدكتور سمير الشهراني وعدد من ممثلي الجهات الصحية.
وأوضح الدكتور الشهراني أن الحملتين تهدفان إلى تعزيز الوقاية والكشف المبكر، مشيرًا إلى أن حملة سرطان الثدي تستهدف النساء من 40 إلى 69 عامًا بإجراء أكثر من 2000 فحص ماموغرام، فيما تستهدف حملة الإنفلونزا أكثر من 169 ألف مستفيد خلال أربعة أشهر.
وشهد التدشين عرضًا مرئيًا لأهداف الحملتين وتكريم عدد من الشركاء من الجهات الصحية، تقديرًا لإسهاماتهم في تعزيز صحة المجتمع.