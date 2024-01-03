"نائب أمير تبوك" يطلع على التقرير السنوي للجامعة وخطط واستراتيجيات الفترة المقبلة

استقبل الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس جامعة المنطقة الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، الذي قَدِم لتهنئته بالثقة الملكية الكريمة، بتعيينه نائبًا لأمير المنطقة.
وفي بداية اللقاء رحّب نائب أمير المنطقة برئيس الجامعة، الذي أطلعه على التقرير السنوي للجامعة وخطط واستراتيجيات الفترة المقبلة وتحديثها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى مشاريع الجامعة، بتبوك وفروعها بالمحافظات والتخصصات الجديدة، والكراسي البحثية والمنجزات التي حققتها.
وأثنى الأمير خالد بن سعود على الجهود المبذولة من قِبَل إدارة الجامعة؛ مؤكدًا على الدعم الكبير والاهتمام والمتابعة الذي يلقاه قطاع التعليم بالمملكة من قِبَل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.