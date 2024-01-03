"نائب أمير تبوك" يطلع على التقرير السنوي للجامعة وخطط واستراتيجيات الفترة المقبلة

استقبل الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس جامعة المنطقة الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، الذي قَدِم لتهنئته بالثقة الملكية الكريمة، بتعيينه نائبًا لأمير المنطقة.