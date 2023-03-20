محافظ الليث: القطاع الزراعي ركيزة أساسية للأمن الغذائي السعودي

وقال "الخليف": إن وزارة البيئة والمياه والزراعة تدعم التنمية الريفية عمومًا والزراعة البعلية على وجه الخصوص، لافتًا إلى أن لدى فرع منطقة مكة المكرمة خططًا مستقبلية لحصر المَزارع البعلية ودعمها، من خلال مدخلات الإنتاج من بذور وخلافه، وكذلك مساندة المُزارع وتوجيهه من حيث الحراثة والحصاد، متطلعًا بإذن الله تعالى، إلى مواسم زراعية متنامية خلال المواسم المقبلة، مقدمًا شكره الجزيل للأمير خالد الفيصل ونائبه؛ لدعمهما وتوجيههما بكل ما يخدم القطاع الزراعي ومزارعي منطقة مكة المكرمة.