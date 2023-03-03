"تعليم جازان" يحقق تصنيفين متقدمين على مستوى الوطن العربي بمبادرة "الموهوبون العرب"

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان تصنيفين متقدمين على مستوى الوطن العربي في مبادرة "الموهوبون العرب" في دورتها الثانية 2022 – 2023م، والتي نظمتها مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"؛ لاكتشاف ورعاية وتمكين المواهب العربية الشابة، بالشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" وهيئة تقويم التعليم والتدريب.
وتفصيلاً، حقق الطالب أحمد عبد الوهاب الأمير تصنيف موهبة استثنائية والذي يعد أعلى تصنيف في المسابقة، فيما حققت الطالبة آمنة محمد نجمي تصنيف موهبة وهو التصنيف الثاني في المسابقة.
ومن جهته، نوه المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي بما يحظى به تعليم جازان من دعم أمير منطقة جازان ونائبه ومتابعة وزير التعليم الذي أثمر في حصد وتحقيق مثل هذه المنجزات، مقدماً تهنئته للطالبين وأسرتيهما ومدرستيهما ومعلميهما.
وأشار "عقدي" إلى ما يتمتع به طلبة تعليم جازان من مواهب متعددة جعلتهم قادرين على المنافسة المحلية والإقليمية.
وكانت مؤسسة "موهبة"، ومنظمة "الألكسو"، قد أعلنتا الأربعاء الماضي نتائج دورتها الثانية من مبادرة "الموهوبون العرب" وتدشين النسخة الثالثة للمبادرة، الهادفة إلى نشر ثقافة الموهبة ودعم رعاية الموهوبين في العالم العربي، واكتشاف الموهوبين ورعايتهم واحتضانهم في العالم العربي، ونشر الوعي حول الموهوبين، للمساهمة في بناء قادة التغيير من الطاقات العربية الشابة والواعدة ورعايتهم من أجل مستقبل زاهر.
وحقق الطالب أحمد عبد الوهاب الأمير بالصف الأول الثانوي بثانوية الخوارزمي التابعة لمكتب وسط جيزان تصنيف موهبة استثنائية وهو أعلى تصنيف في المسابقة، حيث تقدم له مؤسسة موهبة قبولاً فورياً بعدد من برامجها أهمها برنامج التميز للالتحاق بالجامعات المرموقة والذي يجهز الطالب لبعثة موهبة لأعرق الجامعات العالمية، فيما حققت الطالبة آمنة محمد أحمد نجمي بالصف الأول الثانوي من فصول الموهوبات في الثانوية الثانية التابعة لمكتب تعليم صامطة تصنيف موهبة وهو التصنيف الثاني في المسابقة والذي سيقدم لها أيضاً عدداً من برامج المؤسسة الإثرائية أهمها برنامج موهبة الإثرائي العالمي.