"تعليم جازان" يحقق تصنيفين متقدمين على مستوى الوطن العربي بمبادرة "الموهوبون العرب"

وحقق الطالب أحمد عبد الوهاب الأمير بالصف الأول الثانوي بثانوية الخوارزمي التابعة لمكتب وسط جيزان تصنيف موهبة استثنائية وهو أعلى تصنيف في المسابقة، حيث تقدم له مؤسسة موهبة قبولاً فورياً بعدد من برامجها أهمها برنامج التميز للالتحاق بالجامعات المرموقة والذي يجهز الطالب لبعثة موهبة لأعرق الجامعات العالمية، فيما حققت الطالبة آمنة محمد أحمد نجمي بالصف الأول الثانوي من فصول الموهوبات في الثانوية الثانية التابعة لمكتب تعليم صامطة تصنيف موهبة وهو التصنيف الثاني في المسابقة والذي سيقدم لها أيضاً عدداً من برامج المؤسسة الإثرائية أهمها برنامج موهبة الإثرائي العالمي.