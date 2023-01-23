جامعة الملك سعود تنظم المؤتمر الدولي للعلوم "ICES 2023"

ويتناول المؤتمر في جامعة الملك سعود العديد من المحاور المهمة في رؤية المملكة 2030، كـ: مستقبل الطاقة، والتعدين، والبيئة وجودة الحياة، والتقنيات الحيوية، والكيمياء الصناعية، والبنى الرياضية وتطبيقاتها، والمواد التطبيقية، والنمذجة الرياضية وتطبيقاتها، والموارد الطبيعية، والإحصاء وحماية البيانات، وعلوم الفضاء، ودور المرأة في العلوم.