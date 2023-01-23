جامعة الملك سعود تنظم المؤتمر الدولي للعلوم "ICES 2023"

تنظم كلية العلوم بجامعة الملك سعود، المؤتمر والمعرض الدولي للعلوم "ICES 2023"، تحت عنوان "العلوم لمستقبل زاهر"، حضوريًا وافتراضيًا، خلال الفترة من 15- 17 رجب 1444هـ، الموافق 6- 8 فبراير 2023م.
ويتناول المؤتمر في جامعة الملك سعود العديد من المحاور المهمة في رؤية المملكة 2030، كـ: مستقبل الطاقة، والتعدين، والبيئة وجودة الحياة، والتقنيات الحيوية، والكيمياء الصناعية، والبنى الرياضية وتطبيقاتها، والمواد التطبيقية، والنمذجة الرياضية وتطبيقاتها، والموارد الطبيعية، والإحصاء وحماية البيانات، وعلوم الفضاء، ودور المرأة في العلوم.
ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر أكثر من 880 متحدثًا، و6700 من نخبة الخبراء والباحثين الأكاديميين من 88 دولة حول العالم، بعدد يتجاوز 2200 ورقة علمية وملصق علمي.
كما يعد المؤتمر فرصة للمهتمين بلقاء العلماء والباحثين المتميزين من أنحاء العالم، ومناقشة نتائج الأبحاث وتطويرها مع خبراء عالميين، وإمكانية نشر البحث في مجلات "ISI" وبناء شراكات مع مجموعات بحثية محلية وعالمية والاطلاع على التقنيات والأجهزة العلمية الجديدة.
إضافة إلى الحصول على شهادة حضور للمؤتمر بساعات معتمدة، ونشر الملخصات المطولة المقبولة في قاعدة بيانات Scopus، بالتعاون مع الناشر الدولي Springer، وأيضًا حضور ورش العمل والدورات التدريبية المتميزة وبناء السيرة الذاتية.
وبالنسبة للمزايا للباحثين والأكاديميين فهناك فرصة للفوز بإحدى جوائز المؤتمر لأفضل إلقاء علمي/ فئة الباحثين، وأفضل ملصق علمي/ فئة الباحثين، والحصول على نقاط للترقية الأكاديمية.
وكذلك مزايا لطلاب الدراسات العليا: فرصة الفوز بإحدى جوائز المؤتمر لأفضل إلقاء علمي/ فئة الطلاب، وأفضل ملصق علمي/ فئة الطلاب، والحصول على قبول في الجامعات العالمية.
ومن مساهمات المؤتمر المجتمعية، توفير فرص عمل تطوعية والمساهمة في نشر وعي ثقافة المؤتمرات العلمية وإعدادها وتنظيمها.