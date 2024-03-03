انتظام 700 ألف طالب وطالبة مع انطلاق الفصل الدراسي الثالث بـ"جدة"

انتظم أكثر من 700 ألف طالب وطالبة في مدارس جدة، صباح اليوم الأحد، مع انطلاق الفصل الثالث للعام الدراسي 1445هـ.
وشهدت المدارس، عودة إيجابية للطلبة بعد تمتعهم بإجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني، وانضباطية عالية وجادة منذ اليوم الأول، وسط جهود إدارات المدارس بتوفير البيئة الملائمة لهم.
ورحبت المدير العام للتعليم بجدة منال اللهيبي، بعودة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والكوادر الإدارية في المدارس.
كما أكدت على أهمية الانضباط واستئناف رحلة العلم والتعلّم، مثمنة كذلك جهود وأسر الطلاب والطالبات، سائلة الله العلي القدير، التوفيق للجميع.