شاهد.. أهالي تربة يحتفلون باليوم الوطني الـ95

في أجواء وطنية مميزة، نظّمت بلدية محافظة تربة احتفال الأهالي بمناسبة اليوم الوطني الـ95، وذلك في الساحة الشعبية للاحتفالات، بحضور محافظ تربة وعدد من مديري الإدارات الحكومية والقطاعات العسكرية، إلى جانب جمع كبير من المواطنين.
وحرصت البلدية على تجهيز موقع الاحتفال بكافة المستلزمات، وتزيين الشوارع والميادين بالأعلام والإضاءات الخضراء، لتتزيّن المحافظة بأجواء وطنية عكست فرحة الأهالي بهذه المناسبة الغالية.
ورفع أهالي تربة أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وللشعب السعودي الكريم، مؤكدين أن اليوم الوطني مناسبة عزيزة تجسّد تلاحم القيادة والشعب، وتستحضر بطولات المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ طيّب الله ثراه ـ ورجاله الأوفياء.