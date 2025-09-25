شاهد.. أهالي تربة يحتفلون باليوم الوطني الـ95

ورفع أهالي تربة أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وللشعب السعودي الكريم، مؤكدين أن اليوم الوطني مناسبة عزيزة تجسّد تلاحم القيادة والشعب، وتستحضر بطولات المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ طيّب الله ثراه ـ ورجاله الأوفياء.