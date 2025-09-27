انطلاق مهرجان العسل واللوز 2025 في الطائف برعاية المحافظ

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، انطلقت فعاليات مهرجان العسل واللوز 2025، بافتتاح رسمي نفّذه وكيل المحافظة مصلح البقمي، بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، وعدد من المسؤولين والمهتمين بالقطاع الزراعي.