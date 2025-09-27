انطلاق مهرجان العسل واللوز 2025 في الطائف برعاية المحافظ

مناطق

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، انطلقت فعاليات مهرجان العسل واللوز 2025، بافتتاح رسمي نفّذه وكيل المحافظة مصلح البقمي، بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، وعدد من المسؤولين والمهتمين بالقطاع الزراعي.

ويستمر المهرجان لمدة خمسة أيام، ليشكّل منصّة تجمع النحالين والمزارعين والمهتمين بالمنتجات الزراعية المحلية، عبر أجنحة عرض وأركان تعريفيّة تسلّط الضوء على العسل واللوز ومشتقّاتهما، إلى جانب فعاليات توعويّة وترفيهيّة موجّهة للزوار والعائلات، في أجواء تُبرز مكانة الطائف كإحدى الوجهات الزراعية البارزة في المملكة.

ويؤكّد تنظيم هذا الحدث حرص وزارة البيئة والمياه والزراعة على دعم المزارعين والنحالين، وتوفير منافذ تسويقية مبتكرة، مع إبراز الجودة العالية والإنتاج المتميّز لمنتجات العسل واللوز التي تشتهر بها الطائف، بما يُعزّز من دورها الريادي في المجال الزراعي على مستوى المملكة.

