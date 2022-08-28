المجاردة.. المحافظ ومدير "التعليم" يشاركان في استقبال الطلاب وتوزيع المقرّرات

زار محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح، صباح اليوم الأحد، برفقة مدير مكتب تعليم المجاردة الدكتور أحمد عوض الشهري؛ عددًا من مدارس التعليم في المحافظة للتأكد من الاستعدادات والجاهزية التامة لانطلاق عام دراسي مميز يحمل في طياته العديد من الإنجازات والنجاحات لأبناء وبنات الوطن العظيم.