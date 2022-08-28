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المجاردة.. المحافظ ومدير "التعليم" يشاركان في استقبال الطلاب وتوزيع المقرّرات

المجاردة.. المحافظ ومدير "التعليم" يشاركان في استقبال الطلاب وتوزيع المقرّرات
عبدالعزيز الشهري
عبدالعزيز الشهري

زار محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح، صباح اليوم الأحد، برفقة مدير مكتب تعليم المجاردة الدكتور أحمد عوض الشهري؛ عددًا من مدارس التعليم في المحافظة للتأكد من الاستعدادات والجاهزية التامة لانطلاق عام دراسي مميز يحمل في طياته العديد من الإنجازات والنجاحات لأبناء وبنات الوطن العظيم.

وشارك "بن دلبوح" و"الشهري" بالإضافة لمدير المدرسة الدكتور سعد غازي، في تسليم المقررات الدراسية لطلاب ثانوية جابر بن حيان، وذلك أثناء زيارة المدرسة لمشاركة الهيئة الإدارية والتعليمية استقبال الطلاب في اليوم الأول من العام الدراسي الحالي.

محافظ المجاردة
سعيد بن علي بن دلبوح
مدير مكتب تعليم المجاردة
أحمد عوض الشهري

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