الندوة العالمية تترأس لقاء تشاوريًّا لتعليم العربية بشرق آسيا

وتضم الرابطة 58 جامعة تدرّس فيها مقررات اللغة العربية لآلاف الطلاب في أقسام اللغة والشريعة. ووجّهت الندوة الدعوة إلى عدد من الجهات الفاعلة في مجال تعليم العربية، من أبرزها: مركز اللغة العربية للناطقين بغيرها بمنظمة الإيسيسكو، ومعهد الخرطوم الدولي للغة العربية، ومنصة "مناهج العالمية"، ومبادرة "العربية للجميع"، ومنصة "علمني العربية"، وسلسلة "العربية بين يديك"، و"العربية بين يدي أولادنا"، ومركز الاختبارات العربية في جامعة الأمير سونكلا بتايلاند، واتحاد معلمي اللغة العربية في إندونيسيا، وجامعة العلوم والتكنولوجيا في كمبوديا.