أكثر من 132 ألف طالب وطالبة بتعليم نجران يؤدون اختبارات الفصل الأول.. غدًا

يؤدي أكثر من 132 ألف طالب وطالبة بمدارس تعليم منطقة نجران غدًا، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي، وذلك وسط إجراءات واستعدادات فنية وتنظيمية لإدارة ومكاتب ومدارس تعليم المنطقة.
وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة منصور آل شريم، أنه جرى تشكيل لجان لمتابعة سير الاختبارات، واعتماد خطة للزيارات الميدانية لجميع القيادات التعليمية والإشرافية في الإدارة ومكاتب التعليم بالمنطقة تضم 322 مشرفًا ومشرفة، مشيرًا إلى أن إدارتي التوجيه الطلابي (بنين - بنات) أطلقت الهاتف الإرشادي طوال أيام الاختبارات لاستقبال الأسئلة والاستفسارات التربوية والاجتماعية والنفسية من قِبل الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.
وقال "آل شريم" في كلمة بهذه المناسبة للطلاب والطالبات: "أنتم بناة مستقبل وطننا الغالي وفقكم الله في هذه المرحلة النهائية المهمة، لحصد ثمرة جهودكم وإبداعكم خلال الفصل الدراسي الأول وننتظر منكم مواصلة التميز والإبداع والاستعداد الجيد للاختبار فأنتم قادرون بإذن الله على تحقيق النتائج المأمولة والمشرفة وأنتم فخر لهذا الوطن المعطاء، سائلاً الله تعالى لكم التوفيق والتفوق".
وأضاف "زملائي وزميلاتي فريق العمل من الكادر الإداري والتعليمي في الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم ومدارس البنين والبنات، أنتم الركيزة الأساسية في إنجاح سير الاختبارات النهائية وتحقيق متطلبات التهيئة المهنية والتربوية لخدمة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات وفق التطلعات المأمولة لقيادتنا الرشيدة - حفظها الله - وفي المرحلة الختامية للفصل الدراسي الأول وبجهودكم تتواصل عملية التميز والعطاء، مثمنًا لكم حرصكم واهتمامكم في القيام برسالتكم السامية، متمنيًا لكم التوفيق والسداد".