أكثر من 132 ألف طالب وطالبة بتعليم نجران يؤدون اختبارات الفصل الأول.. غدًا

وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة منصور آل شريم، أنه جرى تشكيل لجان لمتابعة سير الاختبارات، واعتماد خطة للزيارات الميدانية لجميع القيادات التعليمية والإشرافية في الإدارة ومكاتب التعليم بالمنطقة تضم 322 مشرفًا ومشرفة، مشيرًا إلى أن إدارتي التوجيه الطلابي (بنين - بنات) أطلقت الهاتف الإرشادي طوال أيام الاختبارات لاستقبال الأسئلة والاستفسارات التربوية والاجتماعية والنفسية من قِبل الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.