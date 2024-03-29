هدايا وشهادات ومنافسات.. حفل إفطار وأنشطة منوعة على شرف كبار السن بمكة

نفذت وزارة الرياضة، ممثلةً ببيت الشباب بمدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة بالتعاون مع نادي عشاق الشوامخ بمكة، مساء أمس الخميس، فطوراً جماعياً على شرف كبار السن بدار الرعاية الاجتماعية للمسنين بمكة المكرمة.
حضر الفطور الجماعي عمدة الشرائع الشرقية صلاح علي الرويس، ومدير بيت الشباب سامي الناشري، وقائد نادي عشاق الشوامخ عبدالله عوض البشيري.
وشهدت الاحتفالية أنواعاً متعددة من الأنشطة الرياضية والاجتماعية التي تهدف إلى إدخال السرور والبهجة على ضيوف اللقاء من كبار المسنين بدار الرعاية الاجتماعية بمكة المكرمة.
وفي نهاية الفعالية التي استمرت 3 أيام، وزعت الهدايا والشهادات على المشاركين في المنافسات الرياضية التي نفذت، وودّع ضيوف الحفل بكل حفاوة وترحيب.