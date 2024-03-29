هدايا وشهادات ومنافسات.. حفل إفطار وأنشطة منوعة على شرف كبار السن بمكة

نفذت وزارة الرياضة، ممثلةً ببيت الشباب بمدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة بالتعاون مع نادي عشاق الشوامخ بمكة، مساء أمس الخميس، فطوراً جماعياً على شرف كبار السن بدار الرعاية الاجتماعية للمسنين بمكة المكرمة.