أمير تبوك يستقبل قائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، في مكتبه بالإمارة، القائد الجديد لقاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي اللواء الطيار الركن إبراهيم بن فالح السلطان.
وهنأ أمير تبوك، اللواء "السلطان" على ثقة ولاة الأمر -حفظهم الله- بتكليفه قائدًا لقاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي، متمنيًا له دوام التوفيق ومواصلة البذل والعطاء لما فيه خير هذا الوطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
وأعرب اللواء طيار ركن إبراهيم بن فالح السلطان، عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على حفاوة الاستقبال وتوجيهاته السديدة، ومتابعته للقطاعات العسكرية بالمنطقة.