أمير تبوك يستقبل قائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي

وهنأ أمير تبوك، اللواء "السلطان" على ثقة ولاة الأمر -حفظهم الله- بتكليفه قائدًا لقاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي، متمنيًا له دوام التوفيق ومواصلة البذل والعطاء لما فيه خير هذا الوطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.