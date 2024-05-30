إدارة المساجد في ضرماء تنظم "برنامج منهج السلف الصالح"

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء، وبالتعاون مع فرع الوزارة بمنطقة الرياض وإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة ضرماء، "برنامج منهج السلف الصالح".
تضمن البرنامج عددًا من الموضوعات، أهمها: بيان العقيدة الصحيحة، والمنهج الوسطي المعتدل، ولزوم جماعة المسلمين، والسمع والطاعة لولاة الأمر، والدعوة إلى الله، والتحذير من البدع والمعاصي، وتعظيم الكتاب والسنة.
ويقدم البرنامج الشيخ الدكتور عبدالمجيد العساكر والشيخ الدكتور محمد العبداللطيف في جامع الإمام فيصل بن تركي في محافظة ضرماء، وحضر البرنامج مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة ضرماء إبراهيم العمران ومنسوبو المساجد كافة من خطباء وأئمة ومؤذنين ومراقبين ومراقبات.
ويأتي البرنامج ضمن سلسلة من البرامج العلمية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية لمنسوبي المساجد لمنحهم مزيدًا من الخبرات العلمية والعملية ليتمكنوا من تأدية مهامهم على أكمل وجه لتحقيق رسالة المسجد.