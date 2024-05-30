إدارة المساجد في ضرماء تنظم "برنامج منهج السلف الصالح"

تضمن البرنامج عددًا من الموضوعات، أهمها: بيان العقيدة الصحيحة، والمنهج الوسطي المعتدل، ولزوم جماعة المسلمين، والسمع والطاعة لولاة الأمر، والدعوة إلى الله، والتحذير من البدع والمعاصي، وتعظيم الكتاب والسنة.