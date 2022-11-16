جمعية "أعمال" تفتتح معرض "حاضنة باسقات" بالتعاون مع مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية

وأوضح أن "الجمعية تسعى من خلال برنامج حاضنات إلى التدريب المهني والحرفي وتأهيل المستفيدين والمستفيدات، وتمويل مشاريعهم الخاصة؛ انطلاقًا من رسالتها التي تضمنت تمكين الفئات الأكثر احتياجًا من الحياة كريمة وتحقيق الاستقرار لهم، إضافة إلى التميز ببرامج تنموية نوعية لنقل المستفيدين من الجنسين من الرعوية إلى التنموية، وتشغيل الأيادي العاملة ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع، ويساهموا بالتنمية الوطنية، وتنوع مصادر الدخل، وذلك لما للمنتج المحلي السعودي من أهمية، وعلاقته بالأثر الاقتصادي المستدام".