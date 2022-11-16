جمعية "أعمال" تفتتح معرض "حاضنة باسقات" بالتعاون مع مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية

افتتحت جمعية أعمال للتنمية الأسرية بالتعاون مع مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية، معرض "حاضنة باسقات"، ويهدف إلى تدريب وتطوير مهارات الأسر المنتجة التي ترعاها جمعية "أعمال" للعمل على إنتاج حلويات مصنوعة من التمور؛ لتمكينهن من سوق العمل وتحقيق الاستدامة لهن من خلال معمل مجهز بالكامل لتشغيل خطوط الإنتاج.
أوضح ذلك الدكتور خالد بن سعد المقرن رئيس مجلس إدارة جمعية "أعمال"، حيث قال: إن جمعية "أعمال" تسعى من خلال هذا المعرض إلى تمكين الفتيات السعوديات من سوق العمل، وإتاحة الفرصة لهن لمزاولة مهنة صناعة الحلويات من التمور، حيث وفرت الجمعية الممكنات اللازمة لهن، بدعم من مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية.
وأضاف "المقرن" أن "المنتجات سوف تُعرض في معرض "توري" التابع للحاضنة، وسوف يتم التسويق لها عبر شراكات استراتيجية مع القطاع الحكومي والخاص؛ لتحقيق التكامل بين القطاع غير الربحي ومختلف الجهات ضمن رؤية 2030".
وأوضح أن "الجمعية تسعى من خلال برنامج حاضنات إلى التدريب المهني والحرفي وتأهيل المستفيدين والمستفيدات، وتمويل مشاريعهم الخاصة؛ انطلاقًا من رسالتها التي تضمنت تمكين الفئات الأكثر احتياجًا من الحياة كريمة وتحقيق الاستقرار لهم، إضافة إلى التميز ببرامج تنموية نوعية لنقل المستفيدين من الجنسين من الرعوية إلى التنموية، وتشغيل الأيادي العاملة ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع، ويساهموا بالتنمية الوطنية، وتنوع مصادر الدخل، وذلك لما للمنتج المحلي السعودي من أهمية، وعلاقته بالأثر الاقتصادي المستدام".
كما قدّم "المقرن" شكره وتقديره لمؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية؛ لدورها الوطني الفاعل في المسؤولية الاجتماعية، وحرصها على تفعيل الرؤية الوطنية لخدمة المجتمع ممثلًا بالمستفيدين والمستفيدات من خدمات جمعية "أعمال".