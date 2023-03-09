نجاح 40 عملية بتقنية الأشعة التداخلية بمستشفى الملك سلمان التخصصي

يُذكر أن عدد المستفيدين في العيادات الخارجية في مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل 10285 مستفيدًا، وعدد المستفيدين من قسم الطوارئ 1987 مستفيدًا، وعدد المنوّمين 9011 مستفيدًا، وأجريت نحو 326 عملية جراحية.