نجاح 40 عملية بتقنية الأشعة التداخلية بمستشفى الملك سلمان التخصصي

تمكَّن مستشفى الملك سلمان التخصصي، عضو تجمع حائل الصحي، من إجراء 40 عملية بتقنية الأشعة التداخلية؛ لمعالجة أورام ليفية في رحم 40 مريضة، أنهت معاناتهنّ بعد نحو عام.
وذكر تجمُّع حائل الصحي أنّ تقنية الأشعة التداخلية لمعالجة الأورام الليفية بالرحم، تُجرى بتخدير موضعي ودون تدخل جراحي، ومضاعفات أقلّ.
وتتميَّز بأن المريضة تستطيع مغادرة المستشفى في غضون 24 ساعة، ولا تتجاوز فترة النقاهة أسبوعًا لتمارس حياتها بشكل طبيعي.
وقال تجمع حائل الصحي: تمّت معالجة 40 مريضة خلال عام، وأعمارهنّ في العقد الخامس، موضحًا أن تقنية الأشعة التداخلية تسهم في المحافظة على الرحم دون الحاجة لاستئصال الرحم.
وأكَّد نجاح تقنية الأشعة التداخلية بمستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل، في المحافظة على الرحم وعدم استئصاله، باستخدام القسطرة عبر شريان الفخذ أو اليد حتى نصل لشريان الرحم، وإغلاق الشرايين المغذية للورم بحبيبات طبية تسبّب ذبول وموت الورم.
يُذكر أن عدد المستفيدين في العيادات الخارجية في مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل 10285 مستفيدًا، وعدد المستفيدين من قسم الطوارئ 1987 مستفيدًا، وعدد المنوّمين 9011 مستفيدًا، وأجريت نحو 326 عملية جراحية.