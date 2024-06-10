"العلاج الآمن" تُطلق مبادرة "سلامة الحاج والمعتمر" بمطار جدة

وأضاف رئيس مجلس إدارة "العلاج الآمن": خدمة وأمان ضيوف الرحمن شرف لنا ولبلادنا، إذ تبذل الدولة ممثلة في توجيه ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، جهودًا كبيرة كان لها الدور البارز في خدمة الحرمين الشريفين والقادمين إليها من حجاج ومعتمرين وزوّار، على امتداد الأعوام من التسهيلات الخدمية بريًا وجويًا وبحريًا وصحيًا وإيوائيًا وتنظيميًا.