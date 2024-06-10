"العلاج الآمن" تُطلق مبادرة "سلامة الحاج والمعتمر" بمطار جدة

أطلق رئيس مجلس إدارة جمعية "العلاج الآمن" طلال محمد الناشري، اليوم الاثنين، مبادرة "سلامة الحاج والمعتمر"، خلال استقبالهم ضيوف الرحمن في صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
جاء ذلك بمشاركة المدير التنفيذي للجمعية منى بنقش، وعضو مجلس الإدارة نهاد الطويرب.
وقال "الناشري": تأتي هذه المبادرة ضمن نشاط المشاركة المجتمعية لجمعية العلاج الآمن؛ حيث شارك فريق الجمعية في استقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين من دول عدة.
وبعد تهنئتهم بسلامة الوصول وزعت "الحقيبة الصحية" على جميع الحجاج، والمكوّنة من مظلة وسجادة صلاة ومسواك وكمامة وفرشة ومعجون أسنان وأدوات التعقيم، مع الدعاء بأن يتقبّل الله، منهم حجهم ثم يعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين.
وأضاف رئيس مجلس إدارة "العلاج الآمن": خدمة وأمان ضيوف الرحمن شرف لنا ولبلادنا، إذ تبذل الدولة ممثلة في توجيه ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، جهودًا كبيرة كان لها الدور البارز في خدمة الحرمين الشريفين والقادمين إليها من حجاج ومعتمرين وزوّار، على امتداد الأعوام من التسهيلات الخدمية بريًا وجويًا وبحريًا وصحيًا وإيوائيًا وتنظيميًا.
وفي نهاية هذه المبادرة، قدّم "الناشري"؛ الشكر والتقدير للمسؤولين في إدارة مطار الملك عبدالعزيز، على تعاونهم والتسهيلات التي قدّموها للجمعية في نجاح هذه المبادرة.