إعلان موعد إقامة الملتقى السنوي لتنمية وتطوير الكوادر البشرية في القطاع المالي 2023

وأوضح الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان؛ أن الملتقى يعكس أهميته ودوره في تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي، حيث يهدف إلى التعرف إلى أثر المتغيرات المتسارعة على مهارات الكوادر البشرية في القطاع، ومواءمة القدرات والمهارات مع الاحتياجات المستقبلية للقطاع المالي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب في إعادة تشكيل المهارات وتنمية قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي.