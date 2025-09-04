أمانة جدة تغلق 10 لاونجات مخالفة بسبب تدني النظافة ومخالفات متعددة

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية رصدت مخالفات متعددة على 23 منشأة، تضمنت العمل دون رخصة أو باستخدام رخص موقوفة، وعدم حصول العاملين على شهادات صحية، وتقديم منتجات التبغ دون ترخيص، إضافة إلى تدني مستوى النظافة ومخالفات أخرى تتعلق بالاشتراطات الصحية والفنية.