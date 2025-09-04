أمانة جدة تغلق 10 لاونجات مخالفة بسبب تدني النظافة ومخالفات متعددة

أغلقت أمانة محافظة جدة عشرة لاونجات مخالفة، وذلك ضمن حملة رقابية مكثفة استهدفت المقاهي ومحال تقديم المشروبات، في إطار جهودها الميدانية لمتابعة التزام المنشآت الغذائية والصحية، ورفع مستوى الامتثال وحماية الصحة العامة للسكان والزوار.
وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية رصدت مخالفات متعددة على 23 منشأة، تضمنت العمل دون رخصة أو باستخدام رخص موقوفة، وعدم حصول العاملين على شهادات صحية، وتقديم منتجات التبغ دون ترخيص، إضافة إلى تدني مستوى النظافة ومخالفات أخرى تتعلق بالاشتراطات الصحية والفنية.
وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية للتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، بما يسهم في تعزيز السلامة والصحة العامة ورفع مستوى الامتثال.
كما ثمّنت الأمانة دور السكان في تحسين الخدمات من خلال مساهمتهم في التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق "بلدي" أو من خلال المركز الموحد لخدمة البلاغات على الرقم 940.