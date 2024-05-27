"تجمع مكة الصحي" يفتتح عيادة التوقف الواحد لتقليص قوائم الانتظار للعمليات الجراحية بمستشفى الملك فيصل

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن العيادة تهدف إلى تسهيل تلقي الخدمات الصحية داخل عيادة واحدة تضم عدة تخصصات في آن معاً، حيث يتم معرفة مدى جاهزية المريض لعمل التدخلات الجراحية من جميع التخصصات المرتبطة.