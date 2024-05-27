"تجمع مكة الصحي" يفتتح عيادة التوقف الواحد لتقليص قوائم الانتظار للعمليات الجراحية بمستشفى الملك فيصل

نحو تحسين وتجويد الخدمات وتعزيز رضا المستفيدين للارتقاء بالخدمات الصحية؛ افتتح الرئيس التنفيذي لتجمع مكة المكرمة الصحي الدكتور حاتم بن أحمد العُمري، عيادة التوقف الواحد بمستشفى الملك فيصل عضو تجمع مكة المكرمة الصحي لتقليص قوائم الانتظار لدى المرضى.
وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن العيادة تهدف إلى تسهيل تلقي الخدمات الصحية داخل عيادة واحدة تضم عدة تخصصات في آن معاً، حيث يتم معرفة مدى جاهزية المريض لعمل التدخلات الجراحية من جميع التخصصات المرتبطة.
وأضاف أن هذه الخدمة ستسهم في تقليص قوائم انتظار المرضى للمواعيد وتقديم الخدمات الصحية بكل يسر وسهولة للمرضى، إضافة للحصول على خدمة علاجية عالية الجودة وبأعلى نسبة رضا كما سيتم تقديم الخدمات بعيادة التوقف الواحد للمرضى ذوي الإعاقة.
يذكر أن العيادة جرى استحداثها وفق نموذج التميز بالرعاية الصحية ضمن مبادرات التحول الصحي، وتماشياً مع رحلة التحول الصحي لتسهيل وصول الخدمات الصحية للمستفيدين ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للحفاظ على الصحة العامة.