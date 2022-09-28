لرفع جودة الحياة بالمنطقة.. تسليم 5 وحدات سكنية بـ"أضم" بعد إعادة ترميمها

سلَّمت جمعية ترميم للتنمية أمس الأربعاء خمس وحدات سكنية، تم إعادة ترميمها في محافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة، بمشاركة أمانة محافظة جدة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية ترميم للتنمية عماد بن عبدالقادر المهيدب أن ذلك يأتي استكمالاً لبرامج الجمعية المنطلقة في منطقة مكة المكرمة، التي تهدف إلى ترميم 100 منزل خلال العام الجاري 2022م، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج انطلق استمرارًا لنهج جمعية ترميم للتنمية في تحقيق رؤيتها في ترميم المكان، وتنمية الإنسان. ويعد هذا البرنامج أحد محاور الشراكة الاستراتيجية مع أمانة جدة والعديد من الجهات الشريكة، أبرزها محافظة أضم وجمعية البر الخيرية بحقال.
من جهته، أوضح المدير العام للعلاقات المجتمعية بأمانة محافظة جدة، المهندس هتان بن هاشم حمودة، أن مشاركة الأمانة هذا البرنامج المنطلق من جمعية ترميم للتنمية تُعد دعمًا للجمعية وشركاء البرنامج للاستدامة في مثل هذه البرامج، التي لها دور مهم جدًّا في رفع معدل جودة الحياة في المنطقة من خلال ترميم أكبر عدد من المساكن التي تحتاج إلى ترميم وإعادة رفع جودة المسكن؛ لكي يصبح ملائمًا للمواطن.