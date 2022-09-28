لرفع جودة الحياة بالمنطقة.. تسليم 5 وحدات سكنية بـ"أضم" بعد إعادة ترميمها

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية ترميم للتنمية عماد بن عبدالقادر المهيدب أن ذلك يأتي استكمالاً لبرامج الجمعية المنطلقة في منطقة مكة المكرمة، التي تهدف إلى ترميم 100 منزل خلال العام الجاري 2022م، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج انطلق استمرارًا لنهج جمعية ترميم للتنمية في تحقيق رؤيتها في ترميم المكان، وتنمية الإنسان. ويعد هذا البرنامج أحد محاور الشراكة الاستراتيجية مع أمانة جدة والعديد من الجهات الشريكة، أبرزها محافظة أضم وجمعية البر الخيرية بحقال.