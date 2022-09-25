مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك يحتفل باليوم الوطني 92

وسأل الله تعالى أن يحفظ قيادتنا الرشيدة، ويعيد على الجميع هذه المناسبة أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة وبلادنا تفخر بمنجزاتها ومكتسباتها، ويديم على بلادنا الأمن والأمان والاستقرار والتقدم.