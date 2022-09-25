مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك يحتفل باليوم الوطني 92

احتفل مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، صباح اليوم، بذكرى اليوم الوطني 92.
جاء ذلك بحضور مدير المستشفى الدكتور فؤاد بن صالح المالكي، ومساعدي مدير المستشفى ورؤساء الأقسام، وعدد كبير من منسوبي المستشفى، وسط مشاعر اعتزاز وفخر بهذه الذكرى الغالية.
وبهذه المناسبة رفع الدكتور "المالكي" باسمه وباسم جميع منسوبي ومنسوبات المستشفى، أطيب التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 92 للمملكة العربية السعودية.
وسأل الله تعالى أن يحفظ قيادتنا الرشيدة، ويعيد على الجميع هذه المناسبة أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة وبلادنا تفخر بمنجزاتها ومكتسباتها، ويديم على بلادنا الأمن والأمان والاستقرار والتقدم.
وقد تزيّنت ساحات ومبنى وأقسام المستشفى بالعلم السعودي ولوحات التعبير والانتماء لهذا الوطن.