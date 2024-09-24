"تعليم الزلفي" يحتفل باليوم الوطني السعودي 94 والمحافظ ينوه بالبرامج التي تعزز الانتماء للوطن والقيادة

رعى محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي اليوم احتفال إدارة تعليم الزلفي باليوم الوطني السعودي 94 تحت شعار "نحلم ونحقق" في مبنى الإدارة، وكان في استقباله لحظة وصوله مدير التعليم سليمان بن عبدالله الخمشي وقيادات الإدارة وعدد كبير من منسوبيها وطلابها.
واشتملت الاحتفالات على رفع العلم والسلام الملكي بمشاركة الفرقة الكشفية، والاطلاع على المعرض المعد من النشاط الطلابي ووحدة الوعي الفكري بهذه المناسبة الوطنية، إضافة إلى العرضة السعودية.
فيما أشاد محافظ الزلفي بجهود مدير التعليم وزملائه من منسوبي ومنسوبات الإدارة في الاحتفال باليوم الوطني، بعدد من الفعاليّات والبرامج التي تعزز الحب والانتماء في نفوس النشء للوطن والقيادة الرشيدة.
وقال مدير التعليم سليمان الخمشي إننا نحتفل اليوم بذكرى عظيمة وهو اليوم الوطني 94، لتوحيد المملكة العربية السعودية الموافق 23 سبتمبر من كل عام، حيث وحّد فيه الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- هذه الدولة العظيمة، وجمع شتاتها.
وأوضح "الخمشي" أن تعليم الزلفي يحتفي بهذه المناسبة بالبرامج والفعاليّات والأنشطة المتنوعة والتي تتناسب مع جميع الفئات العمرية وفقًا لخطة أعدت لهذه المناسبة الوطنية على مستوى المدارس والإدارة وكذلك على مستوى المحافظة، حيث تجسد تلك الفعاليّات مشاعر الحب والولاء لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله- وبما يعزز الانتماء الوطني لدى أبنائنا الطلاب والطالبات مع إبراز جهود الدولة التنموية والتطويرية في مختلف المجالات.
وأكد أن "تعليم الزلفي أعد خطة اتصالية إعلامية تركز على تحقيق أكبر قدر من التفاعل محورها الطالب والمدرسة، وتُسهم في تعزيز مشاعر الفخر لدى الطلاب والطالبات بتاريخ وطنهم وحاضره المشرق ورؤيته الطموحة مع تعزيز وغرس المبادئ والقيم الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني، وإبراز دور منظومة التعليم في بناء الأجيال، وتهيئتها للمشاركة في الاقتصاد والتنمية الوطنية تحقيقًا للمستهدفات الوطنية".
وتابع "أسأل المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد أمنها ورخاءها واستقرارها في ظل قيادتنا الرشيدة".