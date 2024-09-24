"تعليم الزلفي" يحتفل باليوم الوطني السعودي 94 والمحافظ ينوه بالبرامج التي تعزز الانتماء للوطن والقيادة

وقال مدير التعليم سليمان الخمشي إننا نحتفل اليوم بذكرى عظيمة وهو اليوم الوطني 94، لتوحيد المملكة العربية السعودية الموافق 23 سبتمبر من كل عام، حيث وحّد فيه الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- هذه الدولة العظيمة، وجمع شتاتها.