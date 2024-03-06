بحضور 1500 مستفيد.. انطلاق "المؤتمر الدولي للطب التكميلي" بجامعة الملك خالد

وفي كلمة ألقاها خلال الحفل، أكّد مستشار وزير الصحة المشرف العام على المركز الوطني للطب البديل والتكميلي الدكتور أحمد بن محمد أبوعباة؛ أن هذا المؤتمر هو ثمرة التعاون بين جامعة الملك خالد والمركز الوطني للطب البديل والتكميلي تجسيدًا للتعاون والتكامل بين مختلف قطاعات المملكة، منوّهًا إلى أن الاهتمام بمجال الطب البديل والتكميلي يأتي تأكيدًا على ما يشهده العالم من ازدياد الطلب على ممارساته في الدول المتقدمة والنامية على حدٍّ سواء.