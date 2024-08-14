فريق استشاري زائر من تجمُّع الطائف الصحي ينجح في إجراء 6 عمليات بمستشفى قيا

ضمن جهود تجمُّع الطائف الصحي في خدمة سكان الطائف والمحافظات الواقعة ضمن نطاق خدماته، وتوفير الخدمات لهم في مناطقهم، نجح فريق استشاري من التجمُّع في إجراء ست عمليات جراحية خلال زيارة دورية لمستشفى قيا العام.
الفريق المكون من استشاريين في تخصصات مختلفة يُنفِّذ زيارات دورية، تشمل جميع المستشفيات الطرفية بمحافظة الطائف، بالتنسيق مع إدارات المستشفيات. وتتم الزيارات وفق آلية وتنظيم مُعيّن، يبدأ بحجز مواعيد الحالات التي تكون في حاجة لخدمات الفريق، إضافة لتوفير فِرق دعم من داخل المستشفيات الطرفية، مهمتها مساندة الفريق الاستشاري عند وصوله، وتقديم الدعم اللازم للفريق.
وزار الفريق مستشفى قيا العام، وأجرى ست عمليات جراحية، تكللت بالنجاح بفضل الله تعالى. فيما قدَّم المستفيدون شكرهم لتجمُّع الطائف الصحي ومستشفى قيا على هذا البرنامج، والخدمات التي قُدِّمت لهم.
ويُنفِّذ برنامج الفريق الاستشاري زيارات مجدولة ومستمرة لمستشفيات تجمُّع الطائف الصحي، تهدف إلى تخفيف عناء السفر عن المرضى وأسرهم عبر تلقِّي العلاج بمقر إقامتهم، وتقليل الإحالات إلى مستشفيات الطائف.