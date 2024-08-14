فريق استشاري زائر من تجمُّع الطائف الصحي ينجح في إجراء 6 عمليات بمستشفى قيا

الفريق المكون من استشاريين في تخصصات مختلفة يُنفِّذ زيارات دورية، تشمل جميع المستشفيات الطرفية بمحافظة الطائف، بالتنسيق مع إدارات المستشفيات. وتتم الزيارات وفق آلية وتنظيم مُعيّن، يبدأ بحجز مواعيد الحالات التي تكون في حاجة لخدمات الفريق، إضافة لتوفير فِرق دعم من داخل المستشفيات الطرفية، مهمتها مساندة الفريق الاستشاري عند وصوله، وتقديم الدعم اللازم للفريق.