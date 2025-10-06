السوق الترفيهي الخليجي يسجل نموًا غير مسبوق

فمن جهة، تتصدر الأجيال الجديدة، مثل جيل الألفية والجيل الرقمي (جيل زد)، المشهد الترفيهي من خلال توجهها الكبير نحو المحتوى الرقمي وخدمات المشاهدة حسب الطلب. هذه الفئة باتت تفضل الاشتراكات الشهرية والسنوية التي تمنحها حرية الوصول إلى مكتبات ضخمة من المحتوى، بدلًا من شراء كل خدمة على حدة. وتشير دراسات حديثة إلى أن جيل زد يُعَدّ الأسرع نموًا في الإنفاق الرقمي، بمعدل سنوي يفوق 11% في عدة قطاعات. كما أصبحت الهواتف الذكية الرفيق الأول لهذه الفئة، حيث استحوذت في عام 2024 على نحو 45.41% من إجمالي الإنفاق على الإعلام والترفيه في المنطقة، ما يعكس الارتباط الوثيق بين التكنولوجيا وأنماط الترفيه الحديثة.