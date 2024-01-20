"معهد الشرق الأوسط بلندن" يختار "الحارثي" أول سعودية عضو في المجلس الاستشاري

اختار معهدُ الشرق الأوسط في جامعة لندن الدكتورة غادة الحارثي، كأول سعودية عضو في المجلس الاستشاري للمعهد العالمي، بصفتها خبيرة في الابتكار والثقافة العربية والعالمية.
وأوضحت الدكتورة "الحارثي" أنّ معهد الشرق الأوسط يعدّ واحدًا من أهم المعاهد البحثية العالمية في دراسات الشرق الأوسط، والتي لها تاريخ طويل في جامعة لندن وكلية الدراسات الشرقية والأفريقية "SOAS" منذ بدايات القرن الماضي.
ولفتت "الحارثي" إلى أنّ معهد الشرق الأوسطي يعزّز الدور الهام لجامعة لندن ومنظورها الإقليمي والعلمي حول الشؤون العربية والعالمية.
وفي حفل إعادة افتتاح المعهد عبّرت الدكتورة غادة عن سعادتها بالمشاركة في المعهد وإحياء الثقافات العربية المتنوعة النابضة بالحياة.
وأشار الحارثي إلى أنّ معهد الشرق الأوسط يُعتبر مركزًا رئيسيًّا لمجموعة واسعة من الأبحاث حول الشرق الأوسط وأفريقيا، ويهدف إلى تعزيز التفاهم وتطوير الأبحاث على المجتمعات والاقتصادات والعلاقات الدولية في المنطقة.
ويشجع المعهدُ كلًّا من المعرفة المتخصصة والفهم العام لهذا المجال الحيوي، وله حضور بارز في مجال البحوث المتعدّدة التخصصات والخبرات الإقليمية، ويستخدم هذه الخبرات لتعزيز البحوث المبتكرة والبحوث المتعددة التخصصات على الشرق الأوسط.
يذكر أنّ الدكتورة "الحارثي" أستاذ مشارك متخصصة في الابتكار والثقافة في جامعة الفنون في لندن "سنترال سانت مارتينز - CSM" كباحثة وأكاديمية، وتقوم بقيادة برنامج إدارة الابتكار في الجامعة، كما تعمل في تنظيم وتطوير محتوى الشراكات الدولية الثقافية بين المراكز البريطانية ودول الخليج العربية.