"معهد الشرق الأوسط بلندن" يختار "الحارثي" أول سعودية عضو في المجلس الاستشاري

يذكر أنّ الدكتورة "الحارثي" أستاذ مشارك متخصصة في الابتكار والثقافة في جامعة الفنون في لندن "سنترال سانت مارتينز - CSM" كباحثة وأكاديمية، وتقوم بقيادة برنامج إدارة الابتكار في الجامعة، كما تعمل في تنظيم وتطوير محتوى الشراكات الدولية الثقافية بين المراكز البريطانية ودول الخليج العربية.