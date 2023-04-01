"السحيباني" يستقبل مديرة تنمية المرأة بمنظمة التعاون الإسلامي

وثمّنت "الشعيبي" -خلال اللقاء- مبادرة المملكة العربية السعودية التي أعلنتها من قِبَل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الإسلامية في دورته 49 التي انعقدت في العاصمة الموريتانية نواكشوط مؤخرًا بعنوان "الوسطية والاعتدال صمام الأمن والاستقرار"، وحملت المبادرة استضافة المملكة لمؤتمر دولي حول المرأة في الإسلام؛ تبيانًا لحقوقها التي كفلتها الشريعة الإسلامية، وتأكيدًا لدورها الفاعل من أجل تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في جميع المجالات، ولدورها المتواصل في دعم أهداف منظمة التعاون الإسلامي، ولجهودها الرامية إلى صون حقوق المرأة المسلمة، وتعزيز دورها في التنمية في الدول الأعضاء.