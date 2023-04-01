"السحيباني" يستقبل مديرة تنمية المرأة بمنظمة التعاون الإسلامي

استقبل المندوب السعودي الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني بمقر مندوبية المملكة في فرع وزارة الخارجية في منطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة، المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الدكتورة أفنان بنت عبدالله الشعيبي.
واستعرض اللقاء جهودَ منظمة تنمية المرأة في مجال النهوض بدور المرأة المسلمة والحفاظ على حقوقهن في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وكذلك البرامج الهادفة إلى تعزيز قدرات المرأة وتدريبها وتأهيلها لتواصل مشاركتها الفاعلة في خدمة المجتمع المسلم، وتوفيـر الفـرص المتسـاوية لجميـع النسـاء والفتيـات فـي الحصـول علـى التعليم الجيـد علـى جميـع المسـتويات، والتدريـب المهنـي، وتنميـة المهـارات؛ فضلًا عـن برامج محـو الأميـة، بالإضافة إلى تحسـين حصـولها علـى الرعايـة والخدمـات الصحيـة عاليـة الجـودة، والتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية لها من العنف والكوارث والنزاعات المسلحة وكذلك الأزمات، وتمكينها، وإبراز دورها في دعم أهداف منظمة التعاون الإسلامي.
وثمّنت "الشعيبي" -خلال اللقاء- مبادرة المملكة العربية السعودية التي أعلنتها من قِبَل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الإسلامية في دورته 49 التي انعقدت في العاصمة الموريتانية نواكشوط مؤخرًا بعنوان "الوسطية والاعتدال صمام الأمن والاستقرار"، وحملت المبادرة استضافة المملكة لمؤتمر دولي حول المرأة في الإسلام؛ تبيانًا لحقوقها التي كفلتها الشريعة الإسلامية، وتأكيدًا لدورها الفاعل من أجل تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في جميع المجالات، ولدورها المتواصل في دعم أهداف منظمة التعاون الإسلامي، ولجهودها الرامية إلى صون حقوق المرأة المسلمة، وتعزيز دورها في التنمية في الدول الأعضاء.