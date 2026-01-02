«ليالي المحافظات» تُبرز حضور صامطة في مهرجان جازان 2026

إحتضن مسرح مهرجان السفينة بمنطقة جازان، مساء اليوم، مشاركة محافظة صامطة ضمن برنامج «ليالي المحافظات»، أحد أبرز البرامج المصاحبة لمهرجان جازان 2026، الذي يُقام تحت شعار «جازان.. كنوز الطبيعة»، ويهدف إلى تقديم تجربة سياحية وثقافية متكاملة تجمع بين التراث الأصيل والطبيعة والهوية المحلية.
ومنذ اللحظات الأولى، بدت أجواء الفعالية مختلفة؛ دهشةٌ على الوجوه، وفرحٌ يتنقّل بين الساحات، حيث تحوّل المشهد إلى احتفالٍ حيّ عكس عمق الموروث الثقافي لمحافظة صامطة، وسط حضورٍ كثيف من العائلات والزوار الذين توافدوا للاستمتاع بفقرات البرنامج المتنوعة.
وقدمت الفرق الشعبية عروضًا تراثية حيّة جسّدت الموروث الجازاني في لوحات فنية نابضة بالحياة، شملت رقصات شعبية وأهازيج تراثية أصيلة، ارتدى خلالها المشاركون الأزياء التقليدية الزاهية، في مشهدٍ عبّر عن جماليات الفن الشعبي والهوية الثقافية للمنطقة.
وتنوّعت فقرات المشاركة لتشمل أوبريتًا وطنيًا، وقصائد شعرية، وعروضًا مسرحية، وأنشطة فنية تشكيلية، إلى جانب فقرة «الحرفة متعة.. الحرفة شرف»، التي ربطت بين فنون الطبخ الجازاني التقليدي والحرف اليدوية، مضيفةً بعدًا سياحيًا وترفيهيًا لافتًا، فضلًا عن الوصلات الغنائية والألحان الجازانية العذبة التي عبّرت بصدق عن روح المكان.
كما خُصصت برامج تفاعلية للأطفال، وعروض مستوحاة من التراث، أتاحت للزوار من مختلف الفئات تجربة متكاملة، عكست أصالة الحياة في جازان، وقدّمت صورة حيّة عن ثقافة المنطقة وتنوّعها الاجتماعي.
ويُعد برنامج «ليالي المحافظات» منصة سياحية وثقافية مهمة تسلط الضوء على مقومات محافظات منطقة جازان، وتُبرز كنوزها التراثية والطبيعية، بما يمنح الزوار من داخل المملكة وخارجها تجربة ثرية، ويعزز من مكانة مهرجان جازان 2026 كوجهة ثقافية وسياحية متميزة.