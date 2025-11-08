"بيئة جدة" تنفذ مبادرة لتوزيع الشتلات في سوق الأنعام المركزي بالخمرة

وأوضح مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المهندس أحمد بن عبدالله القرني، أن هذه المبادرات تأتي ضمن البرامج البيئية التي ينفذها المكتب بشكل مستمر في مواقع متعددة بالمحافظة، مؤكدًا أهمية مشاركة المجتمع في المبادرات البيئية والتطوعية لما لها من أثر مباشر في تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق رؤية المملكة 2030.