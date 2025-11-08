"بيئة جدة" تنفذ مبادرة لتوزيع الشتلات في سوق الأنعام المركزي بالخمرة

نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، ممثلًا في قسمي البيئة والقطاع غير الربحي والتطوع وقسم الأسواق والمسالخ، مبادرة بيئية لتوزيع الشتلات في سوق الأنعام المركزي بالخمرة، وذلك ضمن جهود المكتب لتعزيز الوعي البيئي وتشجيع أفراد المجتمع على حماية الغطاء النباتي وتنميته.
وشهدت المبادرة توزيع 500 شتلة على الزوار والعاملين في السوق، بهدف تحفيز الزراعة المنزلية وزيادة الرقعة الخضراء، دعمًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة والحد من التلوث البيئي.
وأوضح مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المهندس أحمد بن عبدالله القرني، أن هذه المبادرات تأتي ضمن البرامج البيئية التي ينفذها المكتب بشكل مستمر في مواقع متعددة بالمحافظة، مؤكدًا أهمية مشاركة المجتمع في المبادرات البيئية والتطوعية لما لها من أثر مباشر في تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق رؤية المملكة 2030.
وأضاف أن مشاركة قسمي البيئة والقطاع غير الربحي والتطوع إلى جانب قسم الأسواق والمسالخ، تهدف إلى توسيع نطاق العمل البيئي المشترك وربط المبادرات بالأنشطة الميدانية التي ترفع الوعي البيئي وتنشر ثقافة المحافظة على الغطاء النباتي والموارد الطبيعية.