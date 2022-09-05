نائب أمير مكة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين فرع الموارد البشرية ومعهد الإدارة

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي والتنسيق بينهم بما يضمن زيادة فعالية وقوة الأنشطة والمساعي الرامية إلى دعم جهود التنمية الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة عبر تمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أفضل الممارسات لخدمة المستفيدين، إضافة إلى حصر الاحتياج التدريبي لمنسوبي هذه المنظمات وتفعيل البرامج التدريبية المقدمة لهم، والإسهام في إعداد البحوث والدراسات والحقائب التدريبية وإقامة الملتقيات والمؤتمرات في المجال ذاته بهدف تطويره والنهوض به.